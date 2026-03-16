Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω τροχαίου ατυχήματος, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα λόγω έργων στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου προς τον κόμβο Ηρακλείου και στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους Αγίους Αναργύρους, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Αρδηττού, στη Λεωφόρο Βασιλήσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αλεξάνδρας έως την Ιπποκράτους και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου στο Κίτσι λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.