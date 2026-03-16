Σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον και η μνήμη των Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω, Αγίου Ιουλιανού
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Χριστόδουλος, Χριστοδούλη *, Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:34 - Δύση ήλιου: 18:33 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 58 λεπτά
Σελήνη 26.8 ημερών
Πηγή: skai.gr
