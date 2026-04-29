Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Στις 28 Απριλίου 2026 συνελήφθη από αστυνομικούς ένα άτομο στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, για παράβαση του αρ. 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»

πρόβατα

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως ανακοινώθηκε, στις 28 Απριλίου 2026, περίπου στις 19:50, στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθη από αστυνομικούς ένα άτομο για παράβαση του αρ. 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν καταγγελίας, ο συλληφθείς, σε έλεγχο που έγινε, κατελήφθη στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλοακαρνανίας να έχει στην κατοχή του 15 αίγες τις οποίες έβοσκε σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο στην ως άνω περιοχή, κατά παράβαση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 28951/957/29.01.2026 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. (λήψη μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) σε συνδυασμό με το αρ. 285 Π.Κ. ("Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη η ασθενειών").

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευλογιά των Προβάτων μέτρα αντιμετώπισης αιγοπρόβατα
0 0 Bookmark