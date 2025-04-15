Την έκθεση του πανεπιστημίου της Γάνδης όπως εκτελέστηκε για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σχετικά με τις προσομοιώσεις της πυρόσφαιρας που είχαν κάνει εμπειρογνώμονες οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη απέστειλε στα ελληνικά Hoaxes ο δρ Γ. Μαραγκός του πανεπιστημίου.

Ο Δρ. Γ. Μαραγκός (πανεπιστήμιο Γάνδης) μας απέστειλε πριν λίγο την έκθεση του Πανεπιστημίου (όπως εκτελέστηκε για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ), η οποία επιβεβαιώνει απόλυτα το δημοσίευμα των @ellinikahoaxes και τη μεταξύ μας αλληλογραφία.https://t.co/WrIDOPGS2I April 15, 2025

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην επιστολή που υπογράφουν ο δρ Γεώργιος Μαραγκός και ο καθηγητής Μπαρτ Μέρσι «η ομάδα έρευνας του Πανεπιστημίου της Γάνδης έλαβε την έγκριση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις της για λόγους πλήρους διαφάνειας. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Γάνδης δεν συμμετείχε στην ανάλυση του ίδιου του ατυχήματος, ούτε στη συγγραφή του πορίσματος που εξέδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και θα αποφύγει να σχολιάσει το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα αυτού».

Στα συμπεράσματά της δε η έκθεση υπογραμμίζει ότι «υπάρχουν αρκετές σημαντικές αβεβαιότητες», συμπεριλαμβανομένης της θέσης, του μεγέθους, του τύπου και της μεθόδου έγχυσης του υλικού που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Για να προσδιοριστεί η ποσότητα του καυσίμου που οδήγησε στην πυρόσφαιρα (από τις προσομοιώσεις CFD) «απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη από αυτή που έχει παρασχεθεί στην ομάδα για εξέταση».

Η ομάδα αναφέρει ακόμη πως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και τονίζει πως «δεδομένων των συνολικών αβεβαιοτήτων, δεν θεωρείται δυνατό να προσδιοριστεί ο τύπος του υγρού καυσίμου αερίου που οδήγησε στην πυρόσφαιρα, με λογικό βαθμό αξιοπιστίας από τις προσομοιώσεις CFD».

«Απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη ευαισθησίας με την ενσωμάτωση των σωστών θερμοφυσικών ιδιοτήτων των καυσίμων εξετάζοντας μεταξύ άλλων την επίδραση της πηγής θερμότητας», αναφέρουν οι ερευνητές.

Ειδικά για το σενάριο που περιλαμβάνει την απελευθέρωση υγρού καυσίμου από δύο πηγές φωτιάς και το σχηματισμό πυρόσφαιρας, «από το βιντεοσκοπημένο υλικό και άλλες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα στα Τέμπη, όπως τέθηκαν στη διάθεση της ομάδας, δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν η επιλεγμένη γεωμετρία μοιάζει, σε εύλογο βαθμό ακρίβειας, με αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος».

Ο κ. Μαραγκός, καθ’ ύλην αρμόδιος ερευνητής στην υπόθεση των Τεμπών που συνεργάστηκε με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από κοινού με τον καθηγητή Μπαρτ Μέρσι, είχε δηλώσει στα Ellinika Hoaxes ότι οι ισχυρισμοί ορισμένων δημοσιευμάτων ήταν «εξαιρετικά παραπλανητικοί και αβάσιμοι». Οπως είχαν γράψει τα Ελληνικά Hoaxes οι δύο ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γάνδης ουδέποτε κλήθηκαν να διερευνήσουν το δυστύχημα και ουδέποτε πραγματοποίησαν οποιαδήποτε προσομοίωση για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Το μοναδικό τους καθήκον περιορίστηκε στην προσφορά της επιστημονικής τους άποψης πάνω σε τρεις προκαταρκτικές προσομοιώσεις, που τους απέστειλε ο κ. Λακαφώσης, για τις οποίες παρείχαν σχόλια προς τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι δεν εγκρίνουν και διαφωνούν τόσο με τα ευρήματα των προσομοιώσεων CFD που παρουσιάζονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όσο και με τον τρόπο που συμπεριλήφθηκε το όνομα του πανεπιστημίου στο εν λόγω πόρισμα», δήλωνε ο κ. Μαραγκός στα Hoaxes στις 6 Απριλίου.

Σε επιστολή προς τον επικεφαλής της Επιτροπής Διερεύνησης, Μπαρτ Ακκού, που φέρουν στη δημοσιότητα τα Hoaxes, αναφέρεται πως η ομάδα του UGent, δηλαδή ο δρ Γεώργιος Μαραγκός και ο καθηγητής Μπαρτ Μέρσι, εξέτασε τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως παρασχέθηκαν από τον Κώστα Λακαφώση, σχετικά με τις προσομοιώσεις CFD που πραγματοποιήθηκαν για το ατύχημα στα Τέμπη.

Στα ευρήματα σημειώνεται πως υπάρχει ένα «εναρκτήριο» γεγονός, που προηγείται της δημιουργίας της πυρόσφαιρας, το οποίο είναι ορατό ως λάμψη στο βίντεο. «Αυτό το γεγονός έναρξης δεν έχει κατανοηθεί με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε η ομάδα UGent να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η χρήση του FDS είναι κατάλληλη για τη μοντελοποίησή του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.