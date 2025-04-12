Για υψηλό βαθμό αβεβαιότητας στην εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στον τύπο και την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων που οδήγησε στην πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από τον Κώστα Λακαφώση, κάνει λόγο των πανεπιστήμιο της Γάδης σε εγγραφή ενημέρωση προς τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής», η ενημέρωση είχε σταλεί στον οργανισμό από τις 28 Ιανουαρίου, λίγες μέρες πριν τη δημοσιοποίηση του πορίσματος.

Τα συμπεράσματα

Οπως αναφέρεται, η ομάδα του Πανεπιστημίου της Γάνδης –και συγκεκριμένα ο δρ Γεώργιος Μαραγκός και ο καθηγητής Μπερτ Μερσί– «εξέτασε τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως παρέχονται από τον κ. Κώστα Λακαφώση, σχετικά με τις προσομοιώσεις CFD που πραγματοποιήθηκαν για το δυστύχημα στα Τέμπη». Το πρώτο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι «υπάρχει ένα “εναρκτήριο” γεγονός, πριν από τη δημιουργία της πύρινης σφαίρας, το οποίο είναι ορατό ως μια λάμψη στα βίντεο. Αυτό το εναρκτήριο γεγονός δεν είναι γνωστό με επαρκή λεπτομέρεια για να μπορέσει η ομάδα UGent να επιβεβαιώσει ότι η χρήση του FDS είναι κατάλληλη για τη μοντελοποίησή του».

Ακολούθως, επισημαίνεται ως δεύτερο συμπέρασμα ότι «παρά το εύρημα 1, η παρατηρούμενη πύρινη σφαίρα, η φλόγα πυρκαγιάς και οι πυρκαγιές δεξαμενών είναι φυσικές διεργασίες για τις οποίες η μοντελοποίηση με CFD και FDS θεωρείται κατάλληλη. Οι παρατηρούμενες πύρινες σφαίρες, οι φλόγες και οι πυρκαγιές δεξαμενών περιλαμβάνουν επίσης ταχύτητες που βρίσκονται εντός των ορίων επικύρωσης του FDS.

Εάν η πύρινη σφαίρα ήταν αποτέλεσμα της καύσης ενός ψεκασμού σταγονιδίων υγρού καυσίμου, το FDS περιέχει κατ’ αρχήν όλα τα απαραίτητα υπομοντέλα για την προσομοίωση τέτοιων σεναρίων».

Καταλήγει, ωστόσο, ότι: «Δεδομένων των πολλών αγνώστων στοιχείων που εμπλέκονται στο σενάριο (π.χ. έλλειψη σαφούς βίντεο, έλλειψη ακριβών πληροφοριών σχετικά με το φορτίο του εμπορικού τρένου και έλλειψη πληροφοριών για τις ακριβείς ατμοσφαιρικές συνθήκες –ιδιαίτερα ο άνεμος–, για να αναφερθούν μερικά), η χρήση του FDS για την αντίστροφη μηχανική του δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να προσπαθήσει κανείς να καθορίσει τον τύπο και την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου που εμπλέκεται στο περιστατικό που οδήγησε στην παρατηρούμενη πύρινη σφαίρα, θα συνεπάγεται αναπόφευκτα ένα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Είναι πράγματι πολύ πιθανό ότι πολλές διαφορετικές επιλογές για τα δεδομένα εισόδου στις προσομοιώσεις CFD να μπορούν να οδηγήσουν σε μια πύρινη σφαίρα που μοιάζει με τα βίντεο με ένα εύλογο επίπεδο ακρίβειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.