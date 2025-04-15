Η Μαρία Ασωνίτη, λογίστρια στο επάγγελμα, έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τα τελευταία 25 χρόνια σχεδιάζει και ράβει βενετσιάνικες στολές, τις οποίες φορούν συγγενείς και φίλοι της κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού της Κέρκυρας. Τους συναντήσαμε στο εργαστήριο και στη συνέχεια περπάτησαν με τις στολές τους στα καντούνια της παλιάς πόλης.

