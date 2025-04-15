Λογαριασμός
Κερκυραϊκή Καντάδα: η παράδοση που δεν σβήνει - Δείτε βίντεο

Επισκεφτήκαμε τον Σύλλογο Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας, τον παλαιότερο στην Ελλάδα, τα μέλη του οποίου μας πρόσφεραν μια αυθεντική εμπειρία καντάδας

Καντάδες

Η καντάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας με ρίζες στον 19ο αιώνα. Επισκεφτήκαμε τον Σύλλογο Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας, τον παλαιότερο στην Ελλάδα με ιστορία 70 ετών, τα μέλη του οποίου μας πρόσφεραν μια αυθεντική εμπειρία καντάδας στα καντούνια της παλιάς πόλης της Κέρκυρας.

Δείτε βίντεο από το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

 
TAGS: Κέρκυρα Όπου υπάρχει Ελλάδα
