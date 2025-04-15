Η καντάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας με ρίζες στον 19ο αιώνα. Επισκεφτήκαμε τον Σύλλογο Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας, τον παλαιότερο στην Ελλάδα με ιστορία 70 ετών, τα μέλη του οποίου μας πρόσφεραν μια αυθεντική εμπειρία καντάδας στα καντούνια της παλιάς πόλης της Κέρκυρας.

