Σε «κρανίου τόπος» έχει μετατραπεί το σημείο όπου σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το τροχαίο δυστύχημα στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού και είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα όταν φορτηγό με ουκρανικές πινακίδες προσέκρουσε σε δύο ΙΧ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αλλά με ανεπιβεβαίωτες - ακόμη - πληροφορίες, ένα ΙΧ όχημα με κατεύθυνση από Βέροια προς Κοζάνη πλησιάζοντας στα διόδια του Πολύμυλου, μπήκε στη λωρίδα του e-pass. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο το όχημα δεν μπορούσε να περάσει από τις μπάρες και έκανε όπισθεν. Εκείνη τη στιγμή ακολουθούσε όχημα με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο ΙΧ ενώ στη συνέχεια πάνω τους έπεσε και το βαρύ όχημα που ερχόταν.

Στην περιοχή υπήρχε εκείνη την ώρα πυκνή ομίχλη με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη.

Στη συνέχεια το φορτηγό προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και έπειτα στο box των διοδίων. Στο σημείο έπιασε αμέσως φωτιά με αποτέλεσμα να καούν και τα τρία οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι επιβαίνοντες του ενός από τα δύο ΙΧ ενώ από το δεύτερο οι δύο επιβάτες πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως. Από το δυστύχημα τραυματίστηκε και ο υπάλληλος που βρισκόταν στο διπλανό box των διοδίων από εκεί που έπεσε το φορτηγό.

Κατεσβέσθη η #πυρκαγιά στα οχήματα, ενώ από ένα Ι.Χ.Ε. ανασύρθηκαν 2 σοροί που παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 15, 2025

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της νταλίκας ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουκρανία.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ από Βέροια, ενώ μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από Κοζάνη.

Για αρκετές ώρες διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδιών. Τα οχήματα που κινούνταν προς Κοζάνη εκτρέπονταν μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.

Μετά τις 8.30 το βράδυ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα και το φορτηγό που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται κανονικά. Ωστόσο το κομμάτι της οδού από Κοζάνη προς Βέροια παραμένει κλειστό και τα οχήματα εκτρέπονται από την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας μέσω Καστανιάς.

Πηγή: skai.gr

