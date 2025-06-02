Η άσφαλτος δεν συγχωρεί: 5 δευτερόλεπτα για μια ζωή

Στην Ελλάδα τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα. Είναι καθημερινά εγκλήματα με κοινωνική ανοχή.

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast, με τίτλο «Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο (Ιαβέρη), έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οδική ασφάλεια και την αφύπνιση.

Μέσα από 4 επεισόδια, αναλύουμε:

– την ψυχολογία του Έλληνα οδηγού

– τη βία της ασφάλτου που ονομάσαμε «ατύχημα»

– τα σοκαριστικά στατιστικά

– την απουσία παιδείας

– και το τι μπορεί και πρέπει να αλλάξει

Μια ωμή, αληθινή, εκπαιδευτική σειρά για το τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος πίσω από το τιμόνι. Γιατί η άσφαλτος δεν συγχωρεί. Και ούτε πρέπει.

Επεισόδιο 3: 5 Δευτερόλεπτα για Μια Ζωή

Πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να αλλάξει μια ζωή; Πέντε. Ή και λιγότερα.

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης και ο Ιαβέρης μιλούν για τις στιγμές που κάνουν τη διαφορά. Την απειροελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην ασφάλεια και την τραγωδία. Ένα κινητό που χτυπά. Ένα μήνυμα που διαβάζεται. Ένα βλέμμα που αποσπάται.

Κι όμως, κάθε μία από αυτές τις φαινομενικά μικρές πράξεις μπορεί να είναι μοιραία.

Ένα επεισόδιο-καμπανάκι για τη σημασία της συγκέντρωσης, της υπευθυνότητας και της επίγνωσης. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι θα είναι αυτός. Μέχρι να είναι.

Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts

