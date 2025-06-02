Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου.

Για να γίνουν οι απαιτούμενοι συμπληρωματικοί έλεγχοι σήμερα, Δευτέρα, 2/6, οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς παροχή σίτισης.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Χίου εκτιμά ότι, με δεδομένο πως δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης στο Νοσοκομείο Χίου, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των παιδιάτρων των σταθμών, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Χίου:

«Κατανοούμε απόλυτα την ανησυχία που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας σε παιδιά και προσωπικό των παιδικών μας σταθμών. Από την πρώτη στιγμή, με ευθύνη και σοβαρότητα, ενεργοποιήσαμε όλες τις διαδικασίες για τη διερεύνηση των αιτιών. Με βάση τα μέχρι στιγμής ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα, το γεγονός ότι στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου, ότι ούτε στα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια έχει καταγραφεί ανάλογο περιστατικό, και σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των παιδιάτρων των σταθμών, δεν προκύπτει τροφική δηλητηρίαση. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία αυτή την περίοδο παρουσιάζει έξαρση στην τοπική κοινότητα», αναφέρει ο δήμος.

Σε ό,τι αφορά τη σίτιση, προσθέτει, σύμφωνα με το chiosnews: «Η ενιαία κουζίνα του Δήμου, που λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές από το 2019, στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, υπόκειται σε τακτικούς και απροειδοποίητους υγειονομικούς ελέγχους. Το διατροφολόγιο των παιδικών σταθμών συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται με διαφάνεια και επίσημες διαδικασίες. Ωστόσο, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση που προκλήθηκε από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με απόλυτη διάθεση συνεργασίας και διαφάνειας, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Χίου θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 2 Ιουνίου έως τις 12:30, χωρίς παροχή σίτισης, ώστε να ολοκληρωθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι σε νερό, τρόφιμα και υποδομές».

Ο δήμος ζητά την κατανόηση των γονιών καταλήγοντας πως: «Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι το πιο σημαντικό μας καθήκον – και δεν θα σταματήσουμε να το υπηρετούμε με φροντίδα, υπευθυνότητα και σεβασμό».

