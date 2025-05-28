Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί: Πίσω από το Τιμόνι - Η Ψυχολογία του Έλληνα Οδηγού

Στην Ελλάδα τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα. Είναι καθημερινά εγκλήματα με κοινωνική ανοχή.

Σε αυτήν τη σειρά podcast, με τίτλο «Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο (Ιαβέρη), έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οδική ασφάλεια και την αφύπνιση.

Μέσα από 4 επεισόδια, αναλύουμε:

– την ψυχολογία του Έλληνα οδηγού

– τη βία της ασφάλτου που ονομάσαμε «ατύχημα»

– τα σοκαριστικά στατιστικά

– την απουσία παιδείας

– και το τι μπορεί και πρέπει να αλλάξει

Μια ωμή, αληθινή, εκπαιδευτική σειρά για το τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος πίσω από το τιμόνι. Γιατί η άσφαλτος δεν συγχωρεί. Και ούτε πρέπει.

Επεισόδιο 2: Πίσω από το Τιμόνι - Η Ψυχολογία του Έλληνα οδηγού

Ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του Έλληνα οδηγού; Τι σκέφτεται όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο; Τι κουβαλά μέσα του; Θυμό, αδιαφορία, φόβο ή έπαρση;

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης και ο Ιαβέρης κάνουν μια βουτιά στην ψυχολογία πίσω από το τιμόνι. Γιατί η οδική συμπεριφορά δεν είναι μόνο θέμα νόμων και πινακίδων — είναι βαθιά κοινωνική και προσωπική.

Τι συμβαίνει όταν η παιδεία απουσιάζει; Όταν ο δρόμος γίνεται πεδίο επιβολής; Πώς η ανοχή γίνεται συνήθεια και η αμέλεια θάνατος;

Ένα επεισόδιο που φέρνει στην επιφάνεια το «γιατί» πίσω από τα «πώς». Γιατί δεν αρκεί να μάθουμε να οδηγούμε. Πρέπει πρώτα να μάθουμε να ζούμε με σεβασμό.

