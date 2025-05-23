Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί: Η Σιωπηλή Πανδημία

Στην Ελλάδα τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα. Είναι καθημερινά εγκλήματα με κοινωνική ανοχή.

Σε αυτήν τη σειρά podcast, με τίτλο «Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο (Ιαβέρη), έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οδική ασφάλεια και την αφύπνιση.

Μέσα από 4 επεισόδια, αναλύουμε:

– την ψυχολογία του Έλληνα οδηγού

– τη βία της ασφάλτου που ονομάσαμε «ατύχημα»

– τα σοκαριστικά στατιστικά

– την απουσία παιδείας

– και το τι μπορεί –και πρέπει– να αλλάξει

Μια ωμή, αληθινή, εκπαιδευτική σειρά για το τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος πίσω από το τιμόνι. Γιατί η άσφαλτος δεν συγχωρεί. Και ούτε πρέπει.

Επεισόδιο 1: Η Σιωπηλή Πανδημία

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast, ο Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με τον Ιαβέρη (Κωνσταντίνο Μαρκουίζο) και ξεκινούν από την αρχή: Τι είναι πραγματικά ένα τροχαίο δυστύχημα; Πώς εξηγείται η ανοχή μας; Ποια είναι τα αίτια πίσω από τις τραγωδίες που ζούμε — και ξεχνάμε;

Αναλύοντας σοκαριστικά στατιστικά, κοινωνικές συμπεριφορές και ψυχολογικά μοτίβα, οι δύο συνομιλητές επιχειρούν να βάλουν τον ακροατή στο τιμόνι της συνείδησης.

Γιατί δεν φτάνει να οδηγούμε καλά. Πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε σωστά.

Ένα επεισόδιο αφύπνισης για ένα πρόβλημα που δεν είναι ούτε μεμονωμένο, ούτε καινούργιο. Είναι πανδημία. Και η σιωπή δεν είναι θεραπεία.

Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.