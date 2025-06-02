Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε νταλίκα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 και ενώ το φορτηγό κινείτο επί της Εγνατίας Οδού στο Δερβένι, στο ρεύμα προς Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον τράκτορα του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στην νταλίκα, σύμφωνα με το thestival.gr. Λόγω του συμβάντος, στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.