Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες νταλίκα στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση - Δεν τραυματίστηκε κανείς από το συμβάν - Αυξημένη η κίνηση στο σημείο 

Νταλίκα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε νταλίκα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 και ενώ το φορτηγό κινείτο επί της Εγνατίας Οδού στο Δερβένι, στο ρεύμα προς Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον τράκτορα του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στην νταλίκα, σύμφωνα με το thestival.gr. Λόγω του συμβάντος, στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.
 

