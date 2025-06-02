Ασφάλιση για φυσικές καταστροφές: Υποχρεωτική πλέον για τα αυτοκίνητα

Υποχρεωτική έγινε η ασφάλιση αυτοκινήτων και επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ από την 1η Ιουνίου 2025, για φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές πλημμύρες και σεισμούς.

Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο οι ασφαλιστές έχουν ενημερώσει, ήδη, τους πελάτες τους ότι όσοι δεν συμπεριλάβουν την ασφάλιση στο συμβόλαιό τους, δε θα αποζημιωθούν από το κράτος σε περίπτωση που θα συμβεί κάποια φυσική καταστροφή (δασική πυρκαγιά ή πλημμύρα).

Η ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, ενώ η υποχρέωση ασφάλισης για φυσικές καταστροφές ισχύει και για τα οχήματα που έχουν καταθέσει πινακίδες και έχουν τεθεί σε ακινησία.

Σημειώνεται ότι για την ασφάλιση των επαγγελματικής χρήσης οχημάτων επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ ισχύει ο νόμος 5116/2024.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, από την 1η Ιουνίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές — δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό — σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η υποχρέωση κάλυψης αφορά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, οχήματα επαγγελματικής χρήσης και αποθηκευμένα προϊόντα.

Αν υπάρχει ήδη συμβόλαιο, αρκεί να επιβεβαιώσουν ότι οι καλύψεις πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και να εξετάσουν αν η κάλυψη του 70% ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπασφάλισης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις επιχειρήσεις που δεν θα ασφαλιστούν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται εάν παραμείνουν ανασφάλιστες και εξαίρεση από την κρατική αρωγή.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητάει επανεξέταση και εξαιρέσεις

Στο μεταξύ, την ανησυχία του εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία «για σοβαρές στρεβλώσεις και αδιέξοδα που δημιουργούνται ενόψει της εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές, από 1ης Ιουνίου 2025, για όσες ξεπερνούν ετήσιο τζίρο 500.000 ευρώ».

Ο σύλλογος αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η ασφαλιστική αγορά αρνείται να καλύψει παλαιά κτήρια ή περιοχές υψηλού κινδύνου, καθιστώντας ανέφικτη την υποχρεωτική ασφάλιση για εκατοντάδες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η οικονομική αδυναμία πολλών μικρομεσαίων να καταβάλουν τα αυξημένα ασφάλιστρα, δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού και αδικίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει:

-Εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν λάβει τεκμηριωμένη άρνηση από ασφαλιστικές εταιρείες.

-Δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν επιθυμούν κρατική αποζημίωση, χωρίς επιβολή προστίμου ή άλλης κύρωσης.

-Εξάμηνη παράταση για τη βελτίωση του πλαισίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πράξη.

-Ψηφιακή πλατφόρμα και συνάντηση για ολιστική στρατηγική

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, επαναφέρει και την πρόταση για δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και τη διοργάνωση ημερίδας για την πρόληψη, στήριξη και θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας από έκτακτα φαινόμενα.

«Η πολιτεία οφείλει να διαχωρίζει τους "αρνητές" από τους "αδυνάμους" και να μην αντιμετωπίζει με οριζόντιες ποινές το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Αν δεν σε ασφαλίζει η αγορά, δεν μπορεί να σε τιμωρεί το κράτος», σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος.

Τ. Θεοδωρικάκος: Το θέμα θα λυθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή στο ΕΡΤΝews ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, υπογράμμισε ότι το θέμα με τις ασφαλιστικές που δεν ασφαλίζουν κτήρια τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς «θα λυθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και τον κ. Πιερρακάκη».

