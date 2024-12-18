Παρά την ανομβρία των τελευταίων δύο ετών, η κατανάλωση του νερού στην Αττική έχει αυξηθεί και σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, αυτό δεν οφείλεται τόσο στις συνδέσεις 15.000 νέες συνδέσεις που έγιναν το 2024, αλλά στην αύξηση της χρήσης του νερού για το πότισμα των κήπων στους περιαστικούς δήμους της βόρειας και ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, που αναφέρεται στα στοιχεία που παρουσίασε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6,4%.

Πού οφείλεται η αύξηση;

«Είχαμε περίπου 15.000 αιτήσεις για νέες συνδέσεις το 2024. Λόγω της ανάκαμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, ήταν φέτος περίπου 30% περισσότερες απ΄ότι πριν από δύο χρόνια», λέει στην «Κ» ο Γιώργος Καραγιάννης, γενικός διευθυντής Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και σημειώνει: «Ωστόσο, η αύξηση των νέων συνδέσεων κατά 30% δεν σημαίνει πως αυξήθηκε ο πληθυσμός της Αττικής κατά 30%. Κατά την άποψή μου το κύριο πρόβλημα είναι η χαλάρωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία».

Η κύρια αύξηση της κατανάλωσης του νερού παρατηρήθηκε στη βόρεια και ανατολική Αττική κατά 20% από το τέλος της άνοιξης έως το φθινόπωρο. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ανάγκη άρδευσης των κήπων.

Αντιθέτως, σε περιοχές όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς η μέση οικιακή κατανάλωση παραμένει σταθερή.

