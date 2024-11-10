Διανύοντας ένα μεγάλο διάστημα ανομβρίας και ξηρασίας από την άνοιξη του 2024 μέχρι και σήμερα, σε πολλά σημεία της χώρας το έλλειμμα της ετήσιας συνολικής βροχόπτωσης ξεπερνά το 40-50% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, ενώ στην περιοχή της Αχαΐας, το μέσο ύψος βροχής τον Οκτώβριο ήταν στο 1 χιλ., όταν ο μέσος όρος του μήνα, είναι στα 96 χιλ.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, με την ελαιοπαραγωγή να βρίσκεται στα πρόθυρα τεράστιων απωλειών φέτος.

Όπως γράφει το pelop.gr oι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με γεωτεχνικούς, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες αυτοψίες στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές και διαπίστωσαν το σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που έχει προκαλέσει έντονο υδατικό στρες σε χιλιάδες ελαιόδεντρα, ιδιαίτερα σε μη αρδευόμενες περιοχές. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται με συρρίκνωση του ελαιοκάρπου, καρπόπτωση και εκτεταμένες ξηράνσεις των βλαστικών μερών.

Οι ζημιές από την έως σήμερα ανομβρία είναι τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές:

Ποσοτικές Ζημιές:

Αχαΐα: Με περίπου 3.000.000 ελαιόδεντρα, η πλήρης δυνητική παραγωγή ήταν 12.000 τόνους παρθένου ή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Αναμένεται παραγωγή περίπου 8.000 τόνους, δηλαδή μείωση τουλάχιστον κατά 33%.

Αιτωλοακαρνανία: Με περίπου 6.200.000 ελαιόδεντρα, η πλήρης δυνητική παραγωγή ήταν 25.000 τόνους παρθένου ή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Αναμένεται παραγωγή περίπου 16.000 τόνους, δηλαδή μείωση τουλάχιστον κατά 36%.

Ηλεία: Με περίπου 11.000.000 ελαιόδεντρα, η πλήρης δυνητική παραγωγή ήταν 30.000 τόνους παρθένου ή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Αναμένεται παραγωγή περίπου 20.000 τόνων, δηλαδή μείωση τουλάχιστον κατά 33%.

Συνολικά, αναμένεται απώλεια πάνω από 23.000 τόνων ελαιολάδου (35%) για το έτος 2024.

Πηγή: skai.gr

