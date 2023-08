Η 1η γιορτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας Ελλάδα 12:49, 21.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα - Βραβεύθηκαν προσωπικότητες από την Αρκαδία και ανάμεσα τους και η δημοσιογράφος της Καθημερινής και του Σκάι Ιωάννα Μάνδρου