Καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστιχιών 2207 και 2206 ανακοίνωσε η Hellenic Train Ελλάδα 09:15, 17.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η απόφαση για την ανωτέρω κατάργηση στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Α. Λιόσια ελήφθη για λόγους κυκλοφορίας