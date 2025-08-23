Συγκλονίζει το πανελλήνιο άλλη μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες στον Βόλο. Ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγο του μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει φτάσει στα ίχνη του.

Ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής που μαχαίρωσε θανάσιμα την 36χρονη σύζυγό του είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε μεταφερθεί τον Ιούνιο, με εισαγγελική εντολή, για ψυχιατρική εξέταση και παρέμεινε για νοσηλεία, ενώ από την μέχρι τώρα έρευνα δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του βγαίνοντας από το διαμέρισμα τρέχοντας προς την έξοδο της πολυκατοικίας προκειμένου να γλιτώσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 36χρονη μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ η 16χρονη κόρη του ζευγαριού είπε στους αστυνομικούς πως υπήρξε μεγάλος καυγάς, αλλά δεν γνώριζε τον λόγο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις γειτόνων που έχουν συλλέξει οι άντρες της ασφάλειας, χθες από νωρίς το πρωί το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό και ακούγονταν φωνές από το διαμέρισμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την γυναικοκτονία

Πρωινές ώρες σήμερα (Παρασκευή) 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

