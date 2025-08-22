Του Μάκη Συνοδινού

Ασύλληπτος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο δράστης της άγριας δολοφονίας της συζύγου του σήμερα το πρωί στο Βόλο.

Ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, καρφώνοντας της ένα μαχαίρι στο λαιμό και την πλάτη μετά από έντονο καυγά που είχαν οι δύο τους.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του βγαίνοντας από το διαμέρισμα τρέχοντας προς την έξοδο της πολυκατοικίας προκειμένου να γλιτώσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 36χρονη μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ η 16χρονη κόρη του ζευγαριού είπε στους αστυνομικούς πως υπήρξε μεγάλος καυγάς, αλλά δεν γνώριζε τον λόγο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις γειτόνων που έχουν συλλέξει οι άντρες της ασφάλειας, από νωρίς το πρωί το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό και ακούγονταν φωνές από το διαμέρισμα.

Γείτονας από διπλανό διαμέρισμα κατέθεσε πως οι καυγάδες ήταν συνεχείς και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη σήμερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπήρξε στο παρελθόν καταγγελία από την πλευρά του θύματος για ενδοοικογενειακή βία και ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.