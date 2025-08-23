Εξειδικευμένο φορέα για την αντιμετώπιση της άνοιας και των προβλημάτων γνωστικών λειτουργιών, ένα Κέντρο Αριστείας για την Άνοια, πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η χώρα μας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι προετοιμασίες τρέχουν με ταχείς ρυθμούς και ο σχεδιασμός είναι τον Οκτώβριο να γίνει η επίσημη παρουσίαση του έργου, το οποίο δρομολογείται μέσα από την «Πρωτοβουλία '21», που απαρτίζεται από τα σημαντικότερα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας και την Εθνική Τράπεζα.

Στα μέσα Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους επικεφαλής των Κοινοφελών Ιδρυμάτων και της Εθνικής Τράπεζας, που συνεργάζονται στην «Πρωτοβουλία '21» και μέσω των δηλώσεών του είχε επισημάνει ότι μεταξύ των στόχων είναι η εισαγωγή στη χώρα μας νέων μεθόδων για τη διάγνωση και νέων φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και μπορούν να καθυστερήσουν τη γνωστική έκπτωση.

Μέσω του Κέντρου επιδιώκεται με την συνδρομη κορυφαίων ξένων και ομογενών επιστημόνων, η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων που μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την εξελιξη της νόσου , η παροχη συμβουλευτικης και ψυχολογικής υποστήριξης σε οικογένειες ασθενων, και η εκπαίδευση φροντιστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.