Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: H σύλληψη του 30χρονου

Συγκλονίζει το πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στο Αγρίνιο με 43χρονη να έχει πυροβοληθεί εν ψυχρώ από τον 30χρονο πρώην σύντροφό της, στην περιοχή πέριξ του γηπέδου του Παναιτωλικού.

Η γυναίκα ήταν στο όχημα της, ο δράστης της έστησε καρτέρι θανάτου και την πυροβόλησε εξ επαφής.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο 30χρονος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και η Αστυνομία βρήκε στην περιοχή της Μυρτιάς,του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας το αμάξι του.

Λίγες ώρες αργότερα, τον εντόπισε η αδελφή του, σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι τους, μέσα σε καλαμιές κοντά στη λίμνη και ενημέρωσε την αστυνομία για να γίνει η σύλληψή του.

Η διαπραγμάτευση

Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές αφού μεσολάβησαν είκοσι δραματικά λεπτά διαπραγμάτευσης κατά τα οποία, σε έξαλλη κατάσταση, έβαζε το όπλο του στην καρδιά και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του ή ζητούσε από τον διαπραγματευτή να τον σκοτώσει.

Αφού οι αρχές κατάφεραν να τον πείσουν, πέταξε το όπλο, προχώρησε τρία μέτρα, γονάτισε στο χώμα και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, είχε καταγγελθεί από το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το Α.Τ. Θέρμου και σε λίγες μέρες θα δικάζονταν μετά από μήνυση της 43χρονης.

Όσα δήλωσε η αδελφή του δράστη

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ η αδερφή του 30χρονου δράστη, Βάσια αναφέρθηκε στη στιγμή που την πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της αμέσως μετά την πράξη του λέγοντάς της χαρακτηριστικά «Το έκανα, τραυμάτισα τη Δώρα, δεν ξέρω αν ζει.».

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, της είπε ότι δε γνώριζε που να πάει και της ζήτησε να πάει η ίδια στη μητέρα τους και να προσέχει και το παιδί της.

«Τον πήρα στις 8 πάλι τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Φοβάμαι μήπως έχει κάνει κακό στον εαυτό του. Μου είπε δε θέλω να παραδοθώ, θέλω να σκοτωθώ» πρόσθεσε.

Όπως είπε, ο 30χρονος αγαπούσε πολύ τη 43χρονη γυναίκα ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο αδελφός της είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ο οποίος και του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

«Ήταν στεναχωρημένος και έλεγε θέλω να πεθάνω».

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε ένα ακόμη έντονο τσακωμό που είχαν ο 30χρονος με τη 43χρονη. «Ήταν μια νύχτα που πήγε σπίτι της να συζητήσουν αλλά δεν τα βρήκαν. Αυτή του πέταξε μια καρέκλα. Του είπε "τι θες; να με σκοτώσεις;" και του πέταξε ένα μαχαίρι να τη σκοτώσει. "Εγώ δεν είμαι φονιάς" της είπε και της το πέταξε στα πόδια» περιέγραψε η αδερφή του 30χρονου λέγοντας ότι στη συνέχεια πήγαν και οι δύο στο αυτόφωρο.

Όσον αφορά για τα όσα ακούγονται για την εμπλοκή του δράστη με την greek mafia, η αδερφή του απάντησε ότι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάτι τέτοιο.

Τον είχε καταγγείλει, δεν ζήτησε panic button

Η 43χρονη γυναίκα ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο 30χρονος δράστης που κατονόμασε λίγο πριν ξεψυχήσει είχε απασχολήσει τις Αρχές αφού το θύμα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

Δεν είχε ζητήσει να τοποθετηθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button, ούτε είχε ζητήσει επίσης να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή, ενώ σε βάρος του 30χρονου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ώστε να μην την πλησιάζει.

Ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το Α.Τ. Θέρμου και σε λίγες μέρες θα δικάζονταν μετά από την μήνυση της 43χρονης.

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό η 43χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, η άτυχη γυναίκα το τελευταίο διάστημα είχε γνωρίσει κάποιον άλλο άνδρα με τον οποίο ετοιμαζόντουσαν να αρραβωνιαστούν.

Πηγή: skai.gr

