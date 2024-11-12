ΣτΕ επικύρωση προστίμου 200.000 ευρώ σε εκπρόσωπο εταιρείας Security για οπλοστάσιο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 200.000 ευρώ σε νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας Security (παροχής υπηρεσιών ασφαλείας), καθώς βρέθηκε στο σπίτι του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2014 η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έλεγχο στο σπίτι του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Security, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πλήθος όπλων, φυσιγγίων, κ.λπ., που υπάγονται στη νομοθεσία (νόμος 2168/1993) περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν υποπολυβόλο με πτυσσόμενο κοντάκι, διάφορα τυφέκια (μεταξύ αυτών και ένα σερβικής κατασκευής), μεγάλος αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων, διόπτρα με βάση, μαχαίρια, κ.λπ. και από το Επιτελείο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 200.000 ευρώ.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Security προσέφυγε στη Διοικητική Δικαιοσύνη.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, έκρινε ότι η κ.υ.α. που προβλέπει στις περιπτώσεις αυτές σταθερό πρόστιμο 200.000 ευρώ και όχι κυμαινόμενο (δηλαδή ανάλογα με τα ευρήματα, την επικινδυνότητά τους, κ.λπ.) θεσπίσθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται «στη διασφάλιση λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στη σύννομη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας τους, η οποία εκ της φύσεως των παρεχομένων υπηρεσιών ενέχει διακινδύνευση σπουδαίων έννομων αγαθών, όπως είναι η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια και η περιουσία προσώπων».

Τέλος, το ΣτΕ έκρινε ότι η κ.υ.α. δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Πηγή: skai.gr

