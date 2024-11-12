Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Αγρινίου με τη συνδρομή διαπραγματευτή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ο 30χρονος ο οποίος αναζητείτο, από το απόγευμα της Δευτέρας, για τη δολοφονία της 43χρονης στο Αγρίνιο.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Για τη σύλληψη του κατηγορούμενου, συγκροτήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Αγρινίου, με τη συμμετοχή διαπραγματευτή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου σήμερα το μεσημέρι, στην Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας.

Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου βρήκαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο οπλισμένο με εννέα φυσίγγια, ένα μαχαίρι, -21- ακόμη φυσίγγια και δύο κινητά τηλέφωνα.

Υπενθυμίζεται πως, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο την γυναίκα και την τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου μετέβησαν στον τόπο του εγκλήματος, όπου την εντόπισαν να φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα, κατονομάζοντας τον συλληφθέντα ως τον δράστη που την πυροβόλησε και συνέδραμαν για την άμεση διακομιδή της με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β., στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και τον Σεπτέμβριο του έτους 2024, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλλει το θύμα σε βάρος του, για ενδοοικογενειακή βία, διότι βρισκόμενος στην οικία της, κρατώντας κουζινομάχαιρο την είχε απειλήσει λεκτικά, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.

Από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο οι περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των -50- μέτρων και της απαγόρευσης επικοινωνίας μαζί της, ενώ του είχαν αφαιρεθεί πριν δύο μήνες, από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, δύο κυνηγετικά όπλα και είχαν ανακληθεί οι σχετικές άδειες οπλοκατοχής.

Για την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία η παθούσα δεν επιθυμούσε την χορήγηση panic button και την μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου.

