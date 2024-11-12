Επί ποδός η ΕΛΑΣ με αφορμή τον αγώνα ΠΑΟ-Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ

Μάκης Συνοδινός

Επί ποδός βρίσκεται η ΕΛΑΣ με αφορμή τον αγώνα ΠΑΟ-Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ.

Τα επεισόδια που συνέβησαν που ξέσπασαν πριν και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα στο Άμστερνταμ μεταξύ της Μακάμπι και του Άγιαξ την περασμένη εβδομάδα αλλά και οι συλλήψεις που ακολούθησαν δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού τονίζουν αστυνομικές πηγές.

Μάλιστα έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει και δικτυακά καλέσματα τα οποία αναφέρουν χαρακτηριστικά «το ΟΑΚΑ ενώνει τη φωνή του με το Άμστερνταμ».

Σύμφωνα με αξιωματικό της ΕΛΑΣ που μίλησε στον skai.gr περιμετρικά του ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς υπάρχει φόβος ταραχών.

Περισσότεροι από 1500 αστυνομικοί όλων των ειδικοτήτων θα βρίσκονται εντός και κυρίως εκτός του γηπέδου, για τον αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:15

