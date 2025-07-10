Της Έλενας Γαλάρη

Πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα διατάχτηκε αυτεπαγγέλτως για τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου, όταν κατά τη διάρκεια της δίκης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα πέταξε ένα μπουκάλι με νερό στον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος Γιάννη Απατσίδη.

Η έρευνα διατάχτηκε από τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτήρης Φέλιος, ο οποίος θα περιμένει να του διαβιβαστούν τα πρακτικά της συνεδρίασης, έτσι ώστε να εξετάσει, εκτός άλλων, αν έχουν διαπραχθεί πειθαρχικά αδικήματα και από άλλους δικηγόρους που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

