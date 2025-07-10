Ως «χιονοστιβάδα» χαρακτήρισε τη βία των ανηλίκων ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Άκρως ανησυχητικά ήσαν τα μηνύματα αναφορικά με το διάχυτο πρόβλημα της βίας των ανηλίκων και της αυξανόμενης βοήθειας που πρέπει να παρέχεται στα θύματά της, μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατά την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων για τη δράση του στο α’ εξάμηνο του 2025, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025, στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ».

Παρουσιάζοντας τις στατιστικές του α’ εξαμήνου 2025, ο πρόεδρος του του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, επισήμανε πως «τα στοιχεία που σήμερα παρουσιάζουμε επιβεβαιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα και τη φρίκη, που βιώνουν χιλιάδες παιδιά και οικογένειες στη χώρα μας καθημερινά. Μία πραγματικότητα που “Το Χαμόγελο του Παιδιού” παλεύει να ανατρέψει μέσω δράσεων πρόληψης και ουσιαστικών πρωτοβουλιών που λαμβάνει σε όλη την Ελλάδα, μία πραγματικότητα που φοβόμαστε ότι αν συνεχίσει τελικά θα καταλήξει κανονικότητα.

Συγκεντρωτικά, το “Χαμόγελο του Παιδιού” παρείχε μέσα από τις δράσεις και υπηρεσίες του υποστήριξη σε 300 παιδιά (σε σύνολο 54.227 παιδιά) και διαχειρίστηκε 561 κλήσεις (σε σύνολο 101.458 κλήσεων και στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας που διαθέτει)».

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, σε καθημερινή βάση τέσσερα παιδιά και έφηβοι επικοινωνούν με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη, ενώ επίσης καθημερινά κρίνεται αναγκαία μία επιτόπια παρέμβαση για 1 παιδί σε άμεσο κίνδυνο, ενώ οι αναφορές ή/και υποστήριξη για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης αφορούν 1 παιδί ανά 2 ημέρες και οι αναφορές ή/και υποστήριξη για θέματα bullying αφορούν σε 2 παιδιά καθημερινά.

Παράλληλα, σε 10 παιδιά ημερησίως ανέρχονται οι αναφορές ή/και η υποστήριξη για θέματα σωματικής, ψυχολογικής κακοποίησης και παραμέλησης και σε 1 παιδί ανά 2 ημέρες παρέχεται υποστήριξη για θέματα αυτοκτονικότητας.

Παράλληλα στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης για 261 μαθητές και μαθήτριες κάθε σχολική ημέρα για θέματα Βίας, Κακοποίησης, Bullying, Εξαφανίσεων, Φυγών κ.λπ. Παράλληλα παρασχέθηκε υποστήριξη καθημερινά σε 56 παιδιά με προβλήματα διαβίωσης και στις οικογένειές τους. Ενώ, πράγμα πολύ ανησυχητικό, το «Χαμόγελο» εξέδωσε ανακοινώσεις για αναζήτηση 1 παιδιού και 1 ενήλικα κάθε 3 ημέρες.

«Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και μπορεί να σοκάρουν, καθώς πια δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια διογκούμενη κοινωνική απειλή, μία χιονοστιβάδα», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος και πρόσθεσε: «Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί η κατάσταση αυτή είναι να επενδύσουμε ως κοινωνία στην πρόληψη αλλά και να προτρέψουμε τα παιδιά και τους εφήβους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους πολίτες να μιλούν και να ζητούν βοήθεια. Κάτι που Το Χαμόγελο του Παιδιού παρέχει σε όλους μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056 και του Chat1056 αλλά και όλων των άλλων υπηρεσιών που παρέχει δωρεάν, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, σε κάθε σημείο της Ελλάδας».

Όσον αφορά τις υπηρεσίες περίθαλψης που παρείχε το «Χαμόγελο» κατά το πρώτο τούτο εξάμηνο, τα στοιχεία δείχνουν πως σε καθημερινή βάση προέβη σε διακομιδές 10 νεογνών και παιδιών, σε προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 31 παιδιά και σε κάλυψη 27 αιτημάτων παιδιών με προβλήματα υγείας καθημερινά.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, το εύρος του κοινωνικού αυτού προβλήματος καθιστά επιτακτική την ενεργότερη παρέμβαση όλων των θεσμών κι οργανώσεων που ασχολούνται με τα προβλήματα των παιδιών και των εφήβων στο σύγχρονο, δύσκολο, περιβάλλον. Όπως τόνισε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού, παρά τις δυσκολίες που και το ίδιο αντιμετωπίζει, στηρίζοντας τους θεσμούς του κράτους, βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε παιδί και οικογένεια με μία εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων. Απευθύνομαι σε όλους, φορείς και πολίτες, αξιοποιήσετε μας!».

Κλείνοντας, o κ. Γιαννόπουλος ευχαρίστησε από καρδιάς τους εθελοντές που συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού», 5.703 ενηλίκους και ειδικότερα τα 384 παιδιά και εφήβους και τους 358 εργαζομένους, που συνδράμουν την κοινωνική αυτή οργάνωση, καθώς και τους διάφορους άλλους, πολύτιμους, υποστηρικτές και τις επιχειρήσεις που στέκονται δίπλα του για να καταστεί δυνατή η συνέχεια και το εύρος της προσφοράς του. «Η προσφορά τους και η συνεργασία αποτελούν κινητήριο δύναμη για να συνεχίσουμε με αφοσίωση, την αποστολή μας και να φέρνουμε θετικές αλλαγές στις ζωές όσων έχουν ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Αναλυτικά, τα στατιστικά στοιχεία της δράσης και προσφοράς του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το α’ εξάμηνο του 2025 έχουν ως εξής:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το Α’ εξάμηνο 2025

Γραμμές Υποστήριξης & Βοήθειας

101.458 τηλεφωνικές κλήσεις στις: Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017

Μέσος χρόνος αναμονής 12 δευτερόλεπτα

Τα στοιχεία εξήχθησαν από το σύστημα RTEL World – Wallboards & Dashboard

Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση & Εκμετάλλευση

Μέσω του Cybertipline Hellas, 302 αναφορές σοβαρών περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 386 παιδιών

Υποστήριξη 345 παιδιών θυμάτων ή εμπλεκόμενων σε περιστατικά trafficking

696 αναφορές σοβαρών περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 1.336 παιδιών (Σωματική κακοποίηση για 475 παιδιά, Σεξουαλική κακοποίηση για 32 παιδιά, Παραμέληση / Εγκατάλειψη για 663 παιδιά, Ψυχολογική/Συναισθηματική κακοποίηση για 129 παιδιά)

Υποστήριξη 123 γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των 167 παιδιών τους

103 επιτόπιες παρεμβάσεις για 195 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο

Συμβουλευτική σε 1.733 για θέματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, παραβατικότητας, σχέσεις συνομήλικων, ψυχικής υγείας κ.λπ.

Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» σε 99 παιδιά Θύματα Κακοποίησης, Παραμέλησης, Ενδοοικογενειακής Βίας, Παιδιά Θυματοποιημένα, Εμπλεκόμενα σε Περιστατικά Βullying

Διαδραστικές παρεμβάσεις σε 4.559 παιδιά, 1.780 εκπαιδευτικοί, 1.378 γονείς και κηδεμόνες, 406 επαγγελματίες για θέματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων των παιδιών

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις Παιδιών & Ενηλίκων

Διαδραστικές παρεμβάσεις σε 755 παιδιά, 75 εκπαιδευτικοί, 322 γονείς και κηδεμόνες

94 αιτήματα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων 79 παιδιών.

Σε ποσοστό 78% εξαφανίζονται παιδιά εφηβικής ηλικίας και εξ αυτών το 71% είναι κορίτσια.

Βασικές αιτίες είναι οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, η σχέση με το άλλο φύλο

Για 7 παιδιά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Amber Alert Hellas.

Για 3 παιδιά κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

Ο μέσος χρόνος εύρεσης των παιδιών ήταν σε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή τους

55 αιτήματα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων 53 ενηλίκων

Βασικές αιτίες είναι Διαγνωσμένα ή μη διαγνωσμένα θέματα ψυχικής υγείας, Ουσίες / Αλκοόλ

Για 28 περιστατικά εξαφάνισης ενήλικων ατόμων ενεργοποιήθηκε το σύστημα MISSING ALERT.

Για 7 άτομα κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

Κέντρο για τη Βία & τον Εκφοβισμό (bullying)

Συμβουλευτική σε 307 παιδιά για θέματα Εκφοβισμού

Διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης για θέματα Εκφοβισμού σε 17.938 μαθητές και μαθήτριες, 1.201 γονείς και κηδεμόνες, 1.106 εκπαιδευτικοί, 63 επαγγελματίες

Αναφορές σχετικά με θέματα Εκφοβισμού στο Cybertipline Hellas για 6 παιδιά

Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια

Μέσω του Cybertipline Hellas αναφορές για 13 παιδιά σε θέματα Cyberbullying και Sextortion

Υποστήριξη 104 παιδιών σχετικά με διαδικτυακούς κινδύνους. Οι βασικότερες αιτίες ήταν η προβληματική χρήση διαδικτύου και ο ηλεκτρονικός σεξουαλικός εκβιασμός – Sextortion

Διαδραστικές παρεμβάσεις σε 3.761 παιδιά, 582 γονείς και κηδεμόνες, 37 επαγγελματίες για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου

Διαχείριση περιστατικών διαδικτυακού κινδύνου για 114 παιδιά. Οι βασικότερες αιτίες ήταν η προβληματική χρήση διαδικτύου και ο ηλεκτρονικός σεξουαλικός εκβιασμός – Sextortion

Σπίτια Φροντίδας

22 αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο που αφορούσαν σε 38 παιδιά

Υποστήριξη 69 νέων, που πλέον ενηλικιώθηκαν, έχοντας μεγαλώσει στα Σπίτια του Οργανισμού

Στα Σπίτια φροντίδας φιλοξενήθηκαν συνολικά 106 παιδιά

Στο Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας υποστηρίχθηκαν 58 παιδιά και οι οικογένειές τους

Από το 2006 έως το 2020 σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας: 87 παιδιά αποκαταστάθηκαν σε οικογένεια, 7 αναδοχή, 80 υιοθεσία

Aπό την αρχή της υλοποίησης του Νόμου 4538/2018 δηλαδή από τον Ιούλιο του 2020 έως και σήμερα: 75 παιδιά αποκαταστάθηκαν σε οικογένεια, 29 αναδοχή, 46 υιοθεσία

13 παιδιά επέστρεψαν στη φροντίδα μας κατόπιν αποτυχημένων συνδέσεων καθώς οι εγκεκριμένοι θετοί/ανάδοχοι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στη φροντίδα τους

411 παιδιά επανενώθηκαν με τη βιολογική τους οικογένεια

Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας

754 παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα νοσοκομεία ως νέες εισαγωγές

Διακομιδές 3.645 νεογνών και παιδιών και 2.375 ενηλίκων

689 παιδιά με προβλήματα υγείας υποστηρίχθηκαν ολιστικά, μέσα από την κάλυψη 5.571 αιτημάτων

108 παιδιά εξετάστηκαν στα 2 Κοινωνικά Πολυϊατρεία του Οργανισμού

Προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 4.043 παιδιά

330 παιδιά στo Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄οίκον νοσηλεία

Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών & Νέων

Ολιστική υποστήριξη 10.072 παιδιών

Οι οικογένειες ήταν (17 % πολύτεκνες, 27 % μονογονεϊκές, 73 % με άνεργους γονείς ή με απασχόληση σε επισφαλή εργασία)

7.743 αιτήματα για υλική στήριξη (τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βρεφικά είδη, έπιπλα κ.λπ.)

Παραπομπή 243 οικογενειών στο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας

Παραπομπή 597 εξυπηρετούμενων στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 για συμβουλευτική υποστήριξη

3.474 αιτήματα, κατευθύνσεων, διασυνδέσεων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών.

1.298 ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση μέσω του Smile Academy σε:

228 εργαζόμενους και εργαζόμενες του Οργανισμού

527 εθελοντές και εθελόντριες

91 παιδιά ευάλωτων οικογενειών

3.318 μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες

1.136 επαγγελματίες

Γιώργης-Βύρων Δάβος

ΑΠΕ - ΜΠΕ

