Δίκη Γρίβα: Την ποινική δίωξη της προέδρου για παράβαση καθήκοντος ζητεί ο δικηγόρος της οικογένειας

Της Έλενας Γαλάρη

Την ποινική δίωξη της προέδρου στη δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Ο κ. Απατσιδης στράφηκε σε βάρος της προέδρου διότι, όπως είπε, δεν τον προστάτεψε, όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, πέταξε ένα μπουκάλι με νερό στο μέρος του, κίνηση για την οποία ο κ. Δημητρίου ζήτησε συγγνώμη.

Πρόεδρος σε Γ. Απατσίδη: Την αποδέχεστε;

Γ. Απατσίδης: Το πρόβλημα είστε εσείς για την κακοποίησή μου. Ευθύνεστε εσείς και για το τι θα προκύψει από την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, έχω πίεση 19 …Αποχωρήσατε κατά παράβαση καθήκοντος με δόλο και παράλληλα αποχώρησε και η εισαγγελέας τη στιγμή που όφειλε να μείνει στην αίθουσα. Θέλετε να καλέσω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που σας έχει καταθέσει και εκείνη μήνυση; Και έχω και αντιδικία μαζί της (…).

Πρόεδρος: Θα διαβιβάσω τα πρακτικά για προσβολή του δικαστηρίου.

Γ. Απατσίδης: Με απειλήσατε σαν να μην αντιλαμβάνεστε ότι δεν είστε ανεξέλεγκτη. Διαπράξατε ατοπήματα, αποκαλέσατε έναν κατηγορούμενο για δολοφονία "συμπαθητικό αγόρι", είπατε ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει το θύμα αν αυτό δε θέλει να σωθεί.

Πρόεδρος: Είναι προσβολή σε βάρος μου να λέτε ότι έχει υποβληθεί μήνυση σε βάρος μου από πολιτικό πρόσωπο, οι επανειλημμένες αναφορές σας σε προσβλητική και μεροληπτική μου συμπεριφορά και σε μεροληψία μου. Παρολα αυτά δεν με εξαιρείτε γιατί δεν έχετε εντολή λέτε από τους εντολείς σας, αλλά συνεχίζετε να με κατηγορείτε…

Γ. Απατσίδη: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλετε να μου πετάξετε το μπουκάλι, ζητώ την ποινική δίωξη της προέδρου για παράβαση καθήκοντος.

Πρόεδρος: Τον λόγο έχει η κυρία εισαγγελέας.

Γ. Απατσίδης θα μου αφαιρέσετε το λόγο; Η κυρία πρόεδρος είδε με τα μάτια της ότι διαταράχτηκε η συνεδρίαση όχι εξαιτίας μου. Με δόλο συνεννοήθηκε με την εισαγγελέα να προτείνει τη διαβίβαση των πρακτικών εναντίον μου ότι δήθεν τέλεσα το ποινικό αδίκημα της προσβολής του δικαστηρίου… Αυτά που διαπράττονται σε βάρος μου είναι βαριά παράβαση καθήκοντος… Η πρόεδρος με ενοχοποιεί για ανύπαρκτα εγκλήματα.

Εισαγγελέας: Επειδή η κατάσταση είναι τεταμένη προτείνω να διακόψουμε για σήμερα και θα αποφανθώ για όλα αύριο

Γ. Απατσίδης: Για το πέταγμα του μπουκαλιού θα καταγραφεί στα πρακτικά;

Εισαγγελέας: Δεν μπορεί να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία θα κρίνει το δικαστήριο θα αποφανθώ και για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για διαβαστούν πρακτικά της δίκης μετά το πέρας στο ΔΣΑ.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: skai.gr

