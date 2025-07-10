Συνελήφθη χθες στο Χαλάνδρι από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 74χρονος φυγόποινος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 12 ετών, για πλαστογραφία με χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με επιδιωκόμενο όφελος άνω των 150.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 74χρονος, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, κατά το έτος 2009, έλαβε 18 εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αξίας άνω των 3.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση φορολογίας ύψους 800.000 ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

