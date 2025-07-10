Κυριακή Γρίβα: Ένταση στη δίκη, μπουκάλι πέταξε ο συνήγορος, φυγαδεύτηκε ο κατηγορούμενος

Της Έλενας Γαλάρη

Σε... ρινγκ κόντεψε να μετατραπεί η δικαστική αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Την ώρα που κατέθετε η μητέρα του δράστη, η οποία απαντούσε σε επίμονες ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας αν επιχείρησε να δωροδοκήσει την οικογένεια του θύματος, ο συνήγορός του κατηγορούμενου πέταξε ένα μπουκάλι νερού στην απέναντι πλευρά των δικηγόρων.



«Φτάνει πια» φώναξε ο Σπύρος Δημητρίου.

Η κίνηση αυτή πυροδότησε το ήδη φορτισμένο κλίμα που υπήρχε στη δικαστική αίθουσα με την οικογένεια του θύματος να φωνάζει στο συνήγορο «ντροπή σου».

Η έδρα αποχώρησε και οι δικαστικοί αστυνομικοί φυγάδευσαν τον κατηγορούμενο.

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα του δράστη φωνάζοντας είπε στον δικηγόρο της οικογένειας ότι εάν έχουν στοιχεία για δωροδοκία να πάνε να τα καταγγείλουν.



Γ. Απατσίδης: Δεν υπήρξε κανένα πρόσωπο που να μετέφερε την επιθυμία σας στην οικογένεια της θανούσης για οικονομική στήριξη;

Μητέρα δράστη: Όχι

Γ. Απατσίδης: Γιατί 15 μήνες μετά στείλατε μήνυμα στη μητέρα της Κυριακής;

Μητέρα δράστη: Επί 15 μήνες σε όλα τα ΜΜΕ βγαίνατε όλοι οι συνήγοροι κατηγορίας και λέγατε το ένα το ένα και το άλλο. Ήξερε ότι ξεκινάει η δίκη σε 10 ημέρες, ήξερα ότι σπαράζει. Της έστειλα μήνυμα που της έλεγα: «Δέσποινα σε λίγες ημέρες θα βρεθούμε πρώτη φορά στα δικαστήρια να ξέρεις ότι όταν συναντηθούν τα βλέμματα μας εγώ σπαράζω μαζί σου για το κορίτσι μας - ήταν και δικό μου κορίτσι. Δεν θέλω να σας πλησιάσω για να μην παρεξηγηθούν οι προθέσεις μου….».



