Κυριακή Γρίβα: Ένταση στη δίκη, μπουκάλι πέταξε ο συνήγορος, φυγαδεύτηκε ο κατηγορούμενος

Της Έλενας Γαλάρη
Σε... ρινγκ κόντεψε να μετατραπεί η δικαστική αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.
Την ώρα που κατέθετε η μητέρα του δράστη, η οποία απαντούσε σε επίμονες ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας αν επιχείρησε να δωροδοκήσει την οικογένεια του θύματος, ο συνήγορός του κατηγορούμενου πέταξε ένα μπουκάλι νερού στην απέναντι πλευρά των δικηγόρων.
«Φτάνει πια» φώναξε ο Σπύρος Δημητρίου.
Η κίνηση αυτή πυροδότησε το ήδη φορτισμένο κλίμα που υπήρχε στη δικαστική αίθουσα με την οικογένεια του θύματος να φωνάζει στο συνήγορο «ντροπή σου».
Η έδρα αποχώρησε και οι δικαστικοί αστυνομικοί φυγάδευσαν τον κατηγορούμενο.
Λίγο νωρίτερα, η μητέρα του δράστη φωνάζοντας είπε στον δικηγόρο της οικογένειας ότι εάν έχουν στοιχεία για δωροδοκία να πάνε να τα καταγγείλουν.
Γ. Απατσίδης: Δεν υπήρξε κανένα πρόσωπο που να μετέφερε την επιθυμία σας στην οικογένεια της θανούσης για οικονομική στήριξη;
Μητέρα δράστη: Όχι
Γ. Απατσίδης: Γιατί 15 μήνες μετά στείλατε μήνυμα στη μητέρα της Κυριακής;
Μητέρα δράστη: Επί 15 μήνες σε όλα τα ΜΜΕ βγαίνατε όλοι οι συνήγοροι κατηγορίας και λέγατε το ένα το ένα και το άλλο. Ήξερε ότι ξεκινάει η δίκη σε 10 ημέρες, ήξερα ότι σπαράζει. Της έστειλα μήνυμα που της έλεγα: «Δέσποινα σε λίγες ημέρες θα βρεθούμε πρώτη φορά στα δικαστήρια να ξέρεις ότι όταν συναντηθούν τα βλέμματα μας εγώ σπαράζω μαζί σου για το κορίτσι μας - ήταν και δικό μου κορίτσι. Δεν θέλω να σας πλησιάσω για να μην παρεξηγηθούν οι προθέσεις μου….».
