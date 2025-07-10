Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Παλιάμπελα Θέρμης Θεσσαλονίκης

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα - Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 19:10
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στα Παλιάμπελα Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark