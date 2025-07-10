Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Παλιάμπελα Θέρμης Θεσσαλονίκης

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στα Παλιάμπελα Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιάμπελα Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2025

Πηγή: skai.gr

