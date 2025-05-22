Προφυλακίστηκε ο 17χρονος ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος ενός 48χρονου στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έδωσε μόνο μια γροθιά, με γυμνό χέρι, και ότι το θύμα εξύβρισε χυδαία αυτόν και τον πατέρα του, λίγα λεπτά νωρίτερα.

Το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 48χρονου συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην οδό Σαλώνων.

Ο 17χρονος που συνελήφθη καθώς η αστυνομία τον εντόπισε από κάμερες ασφαλείας, αντιμετωπίζει την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι γονείς του ανήλικου δράστη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ευθύνες για την παραμέληση του παιδιού τους. Οι Αρχές εκτιμούν πως δεν φρόντισαν να αποτρέψουν την επικίνδυνη συμπεριφορά του, ενώ η έλλειψη εποπτείας και καθοδήγησης φαίνεται να οδήγησε τον 17χρονο σε αυτή την ακραία πράξη βίας.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (από 2.30):

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο 17χρονος μαζί με έναν ακόμη νεαρό επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν τον 48χρονο ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Οι ανήλικοι δράστες εγκατέλειψαν αιμόφυρτο το θύμα στο έδαφος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.