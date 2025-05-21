Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο 48χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικους στη μέση του δρόμου, στα Γλυκά νερά.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (από 2.30):

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο που μαζί με έναν ακόμη ανήλικο, φέρεται - για ασήμαντη αφορμή - να γρονθοκόπησε το βράδυ της δευτέρας στο κεφάλι και να εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο έδαφος τον 48χρονο άνδρα που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Τα τραύματα του θύματος στο κεφάλι προήλθαν από την πρόσκρουση στο έδαφος αλλά και από χτυπήματα με τα χέρια. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, φαίνονται δύο νεαροί να τρέχουν, να σταματούν τον 48χρονο και να τον χτυπούν.

Ο ανήλικος δράστης που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε επιδείξει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι την προηγούμενη ημέρα το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού είχε απειλήσει την αδελφή του.

Σε βάρος του 17χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

