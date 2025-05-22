Στη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος παρέσυρε μοτοσυκλέτα και δυο ανήλικους πεζούς στα Καμίνια προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/5) η ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα, ο 49χρόνος γύρω στη 13:00 σήμερα, κινούμενος με όχημα στη συμβολή των οδών Αγ. Ελευθέριου και Δωδεκανήσου στα Καμίνια, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη παρασύροντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα με επακόλουθο τον τραυματισμό του αναβάτη και 2 πεζών ανήλικων. Ο 49χρονος μάλιστα εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψή τροχαίου ατυχήματος και σωματικές βλάβες.
