Η πρώτη ιδιωτική φοιτητική εστία λειτουργεί στην Ξάνθη, που στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο απέχει παρασάγγας από τα δημόσια.

Με λιτά αλλά προσεγμένα δωμάτια, το κόστος φτάνει τα 500 ευρώ το μήνα, γεγονός που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο με την ιδιωτική φοιτητική εστία:

Η φοιτητική εστία λειτουργεί ένα χρόνο σε ένα 4όροφο κτίριο στο οποίο διαμένουν 100 φοιτητές. Τα δωμάτια είναι μέχρι 65 τμ και η μέση τιμή φτάνει τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή: skai.gr

