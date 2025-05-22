Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη ο 17χρονος που γρονθοκόπησε τον 48χρονο στα Γλυκά Νερά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Οι Αξιωματικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο, από κάμερες ασφαλείας ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το edolio5.gr, φαίνεται η στιγμή της επίθεση στον 48χρονο άνδρα. Ο ανήλικος πλησιάζει τον 48χρονο που στέκεται ακίνητος και τον χτυπάει με γροθιά. Στη συνέχεια τον αφήνει αναίσθητο και τον βρίζει χυδαία.

Μαζί με τον 17χρονο ήταν ένας ακόμη ανήλικος.

Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο 48χρονος. Τα τραύματα του θύματος στο κεφάλι προήλθαν από την πρόσκρουση στο έδαφος αλλά και από χτυπήματα με τα χέρια. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, φαίνονται δύο νεαροί να τρέχουν, να σταματούν τον 48χρονο και να τον χτυπούν.

Κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι γονείς του ανήλικου δράστη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ευθύνες για την παραμέληση του παιδιού τους. Οι Αρχές εκτιμούν πως δεν φρόντισαν να αποτρέψουν την επικίνδυνη συμπεριφορά του, ενώ η έλλειψη εποπτείας και καθοδήγησης φαίνεται να οδήγησε τον 17χρονο σε αυτή την ακραία πράξη βίας.

Ο ανήλικος δράστης που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε επιδείξει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι την προηγούμενη ημέρα το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού είχε απειλήσει την αδελφή του.

