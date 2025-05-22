Επεισόδιο με ξυλοδαρμό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις Φυλακές Λάρισας, όταν ένας κρατούμενος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε έναν υπαρχιφύλακα και δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Όλα έγιναν στις 5.45 μ.μ. προχθές Τρίτη, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Λάρισας, όταν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο υπαρχιφύλακας και οι δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι κλήθηκαν να οδηγήσουν έναν 40χρονο κρατούμενο, για να πάρει το καθιερωμένο του μπάνιο, βγάζοντάς τον από το κελί «5». Μετά το πέρας αυτού ο κρατούμενος αρνήθηκε αυτοβούλως να εισέλθει στο κελί του, επιμένοντας ότι θέλει να οδηγηθεί στο κελί «2» προκειμένου να είναι με άλλον συγκρατούμενό του.

Υπήρξαν διαπραγματεύσεις 15 λεπτών, με τους υπαλλήλους να προσπαθούν να τον πείσουν σε ήρεμους τόνους ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η επιθυμία του. Τότε, ο 40χρονος κρατούμενος, επιτέθηκε στους τρεις υπαλλήλους με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τους. Ειδικά ο ένας εκ των δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων δέχτηκε δυνατά χτυπήματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα στο άνω χείλος, ενώ έλαβε αναρρωτική άδεια τριών ημερών.

Οι τρεις υπάλληλοι κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά του κρατούμενου.

Πηγή: skai.gr

