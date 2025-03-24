Συνήγοροι Φιλιππίδη: Κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν στους δικαστές και εισαγγελείς τη δικιά τους «ετυμηγορία»

Της Έλενας Γαλάρη

«Ο εντολέας μας στερήθηκε την ελευθερία του, εκπλειστηριάσθηκε όλη του η περιουσία, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά είναι ΟΡΘΙΟΣ. Αγωνίζεται να αποδείξει την αθωότητά του, να ανακτήσει την τραυματισμένη αξιοπρέπειά του, να ανασυγκολλήσει τη σχέση του με τους πολίτες, που με την αγάπη τους του δίνουν τη δύναμη να υπάρχει», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Κική Πακιρτζίδου, Εύα Μπόμπολη.

Και συνεχίζουν: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης ΑΘΩΩΘΗΚΕ ομόφωνα και αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη από την επαίσχυντη κατηγορία του τετελεσμένου βιασμού, που φερόταν ότι τελέσθηκε το 2008 σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας.

Ενώ υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, κάποια πρόσωπα υποστηρίζουν ότι «η αμφισβήτηση ενώπιον των δικαστηρίων των καταγγελιών των μηνυτριών ισοδυναμεί με νέο βιασμό»!!!

Εάν υποβληθούν ερωτήσεις στις καταγγέλλουσες από τους δικαστές, τον εισαγγελέα, τους υπερασπιστές, σχετικές με τις αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις, «τότε ενοχοποιούνται τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης» και «θα αποθαρρυνθούν να καταγγείλουν παρόμοιες πράξεις στο μέλλον»!!

Τι επιδιώκουν αυτοί που διακινούν δημόσια τα ανωτέρω;; Όταν μία γυναίκα καταγγέλλει βιασμό ή άλλο αδίκημα ,που αφορά τη γενετήσια ζωή, να σταματάει η δικαιοδοτική λειτουργία της δικαιοσύνης και με συνοπτικές διαδικασίες να καταδικάζεται ο κατηγορούμενος!! Αν είχαν επικρατήσει αυτές οι αντιλήψεις, ο εντολέας μας θα είχε καταδικασθεί για βιασμό, που δεν θα είχε διαπράξει. Αυτή η άδικη καταδίκη του μπορεί να ήταν αδιάφορη για αυτές, που διακινούν τις άνω ανεύθυνες ιδέες, αλλά, αν ο αδελφός, ο πατέρας ή ο γιός τους κατηγορείτο για βιασμό, τότε θα διεκδικούσαν τον σεβασμό των δικονομικών εγγυήσεων της δίκαιης δίκης, του τεκμηρίου αθωότητας.

Το τραγικό είναι ότι αυτοί, που διακονούν την κατάλυση του κράτους δικαίου με τον τοξικό λόγο τους, συγχρόνως επιτίθενται, διαπομπεύουν και ζητούν την πειθαρχική δίωξη ανακριτών, εισαγγελέων, δικαστών, αν δεν τους είναι αρεστές οι ερωτήσεις, οι προτάσεις, οι αποφάσεις τους. Συντεταγμένα επιχειρείται, όχι μόνο στην περίπτωση του εντολέα μας, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, των δικαστών και εισαγγελέων. Κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν στους δικαστές και εισαγγελείς την δικιά τους «ετυμηγορία», χωρίς να γνωρίζουν ούτε μία σελίδα της εκκρεμούς δικογραφίας.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν υποστηρίζουν την κατηγορία, ούτε υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο, αναζητούν την ΑΛΗΘΕΙΑ. Κάποιοι, σε καταγγελίες με χρονοκαθυστέρηση 15 και 11 ετών, θέλουν να επιβάλουν στους δικαστές και στον εισαγγελέα να θέτουν αφελείς ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας, που έχουν προταθεί από τις 2 μηνύτριες, όπως αν έχουν αμφιβολία για την αλήθεια των καταγγελιών, που αυτοί ενόρκως επαναλαμβάνουν κατά λέξη στο ακροατήριο!!! Δηλαδή οι μάρτυρες να ομολογήσουν ότι είναι ψευδομάρτυρες!!! Αν μεταλλαχθεί η αποδεικτική διαδικασία σε τέτοια παρωδία, Θα δικαιωθούν όσοι κάνουν δημόσιο bullying στους δικαστικούς λειτουργούς.

Το ψήφισμα της 39ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος διατρανώνει ότι «Οι Έλληνες Εισαγγελείς δεν επηρεάζονται από ευθείες ή έμμεσες απειλές, πιέσεις και εκφοβισμούς». Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς αποτελούν το θεσμικό ανάχωμα σε όσους προσπαθούν να χειραγωγήσουν την Δικαιοσύνη, εκμεταλλευόμενοι τη δικαιολογημένη ευαισθησία της κοινής γνώμης στα πραγματικά θύματα γενετήσιας βίας».

Πηγή: skai.gr

