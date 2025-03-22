Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο Σταθμό Λαρίσης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙΑΣ, δύο αλλοδαποί, ένας 32χρονος και ένας 23χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 32χρονος κινούμενος με ηλεκτρικό πατίνι διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες απέκρυπτε σε θάμνους, που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζες». Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή συναλλαγής και τους ακινητοποίησαν, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 22 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 536,3 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ επιπλέον, μετά από έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 882,1 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Κατασχέθηκε ακόμα ο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο χρησιμοποιούσε ο 32χρονος για τις μετακινήσεις του.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

