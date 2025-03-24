Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση διάφορων ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών το απόγευμα της Παρασκευής, 21 Μαρτίου 2025, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν σε περιοχές της Γλυφάδας και της Βάρης και συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη συμμετοχή των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει επαγγελματική υποδομή, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), διακριβώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν ως μέσο απόκρυψης είτε χάρτινες συσκευασίες χυμών, είτε γυάλινες (λαδιού ή ξυδιού), ανάλογα με το είδος των ναρκωτικών ουσιών που διακινούσαν.

Πιο αναλυτικά:

το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένο με την ανεύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και τη διαχείριση των κερδών καθώς και την αποθήκευση – φύλαξη ποσοτήτων κοκαΐνης

έτερο μέλος ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την τοποθέτηση – απόκρυψη των ναρκωτικών εντός των συσκευασιών

το τελευταίο μέλος ήταν επιφορτισμένο με την αποθήκευση-φύλαξη των ναρκωτικών, διαθέτοντας στην οργάνωση κατάλληλο χώρο (καβάτζα).

Χαρακτηριστικό της επαγγελματικής υποδομής της οργάνωσης αποτελεί η μεγάλη ποικιλία των ναρκωτικών ουσιών που διακινούσαν, καθώς κατά τις έρευνες βρέθηκαν έντεκα (11) είδη-μορφές ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη «TUSI», κατεργασμένη (σοκολάτα) και ακατέργαστη κάνναβη (SKUNK), κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA), LSD σε υγρή μορφή, παραισθησιογόνα μανιτάρια, χασισέλαιο, κωδεΐνη και έλαιο κάνναβης.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -398,4- γραμμάρια κοκαΐνης,

-32- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

-9- κιλά και -879- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (skunk),

-7- κιλά και -121,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-2- κιλά και -820- γραμμάρια κωδεΐνης,

-855- γραμμάρια ελαίου κάνναβης,

-120- γραμμάρια χασισελαίου,

-70,8- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

-60- γραμμάρια LSD,

-10- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών,

-24- γραμμάρια κεταμίνης,

-2- οχήματα,

-45.800- ευρώ,

3 κινητά τηλέφωνα,

-7- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-2- ηλεκτρικές συσκευές εκκένωσης αέρα.

Από την ανάλυση του τρόπου δράσης και της δομής της εγκληματικής οργάνωσης, υπολογίζεται ότι το οικονομικό όφελος από τη δράση της ξεπερνά τις -200.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.