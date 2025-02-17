Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία γυναικών - 26 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε 14 και 15 Φεβρουαρίου 2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) «OUR RESCUE» και «Α21».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, βιασμό, αρπαγή, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ συγκατηγορούμενοί τους είναι ακόμη 6 άτομα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν επιπλέον 17 άτομα για –κατά περίπτωση- μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω συγκρότησαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, επιδιώκοντας με τη χρήση διαφόρων απατηλών μέσων, τη μεταφορά στη χώρα μας αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό περιουσιακού οφέλους από τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, σε οίκους ανοχής στην Αθήνα.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, -από τα οποία το ένα είναι έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης-, είχαν υπό τον έλεγχό τους και εκμεταλλεύονταν πλήθος οίκων ανοχής στην Αθήνα, τοποθετώντας μάλιστα διάφορους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», ως «μπροστινούς» στη μίσθωση των ακινήτων που λειτουργούσαν ως οίκοι ανοχής.

Άλλα μέλη της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένα με την παραλαβή, μεταφορά και εγκατάσταση ευάλωτων γυναικών από χώρες του εξωτερικού, σε διαμερίσματα στην Αθήνα, καθώς και την κατακράτηση και έλεγχο - επιρροή των γυναικών αυτών, προκειμένου να μην έχουν ελευθερία κινήσεων και διαφύγουν από τον έλεγχο της οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, όπου μέλος της οργάνωσης με χρήση βίας και απειλών, προέβη στην αρπαγή γυναίκας και στην παράνομη κατακράτησή της σε διαμέρισμα της Αθήνας για έξι ημέρες. Εκεί, της χορήγησε εν αγνοία της άγνωστες ναρκωτικές ουσίες και προέβη σε γενετήσιες πράξεις, ενώ με τη χρήση απειλών προσπάθησε να την εξαναγκάσει να εκδίδεται για λογαριασμό του.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης, φρόντιζαν –κατά περίπτωση- για την εύρυθμη λειτουργία των οίκων ανοχής, προβαίνοντας στην γενετήσια εκμετάλλευση και στρατολόγηση ευάλωτων γυναικών, ενώ έτερο μέλος ήταν επιφορτισμένο με την τακτική επέμβαση στους μετρητές του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχούσαν στους οίκους ανοχής, με σκοπό την καταγραφή μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας και την μεγιστοποίηση του κέρδους τους.

Παράλληλα, μέλος της οργάνωσης και λογιστής, φρόντιζε για τις εικονικές μισθώσεις των οίκων ανοχής, προβαίνοντας στη σύναψη, τροποποίηση και λύση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και αποκρύπτοντας το πραγματικό καθεστώς εκμετάλλευσής τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οίκους ανοχής, οικίες και κατάστημα- λογιστικό γραφείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αυτοκίνητα,

αεροβόλο όπλο,

παραστατικά μεταφοράς χρημάτων,

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κάμερες και καταγραφικά μηχανήματα,

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων και τη λειτουργία των οίκων ανοχής

σπασμένες πλαστικές σφραγίδες μετρητών ΔΕΗ και

21.762 ευρώ.

Περαιτέρω, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε συνολικά 24 αλλοδαπές γυναίκες, από τις οποίες, οι 20 εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων και 4 ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

