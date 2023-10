Γιάννης Ιωαννίδης: Επιστρέφει «σπίτι» του για τελευταία φορά - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Αλεξάνδρειο Ελλάδα 07:33, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης ο «Ξανθός» «λίγο πριν συνοδευτεί στην τελευταία του κατοικία θα «επισκεφθεί» για τελευταία φορά το «σπίτι» του», στις 15:30 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο