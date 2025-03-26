Για την 1η Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του πατέρα Αντώνιου

Αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025 η δίκη του πατρός Αντωνίου για τις καταγγελίες δύο ανήλικων αγοριών ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο.

Οι πράξεις που αποδίδονται στον πατέρα Αντώνιο τελέστηκαν σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, το Βόλο, τη Χίο και την Καλαμάτα από το 2020 έως και το 2022.

Στο δικαστήριο βρέθηκε ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος αλλά και η πρεσβυτέρα, ενώ η αναβολή δόθηκε μετά από κώλυμα των συνηγόρων υπεράσπισης.

Ο πατέρας Αντώνιος έχει ήδη κριθεί ένοχος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για τις καταγγελίες για τις σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

