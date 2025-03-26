Έκτακτη σύσκεψη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο του τομέα ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Δημήτρη Φούρλαρη, συγκαλείται σήμερα, Τετάρτη. Ο λόγος είναι να τεθεί επί τάπητος το πρόγραμμα περικοπών ενέργειας ενόψει των ημερών του Πάσχα και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος blackout.

Κατά την σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα χαραχθεί ο οδικός χάρτης για το εορταστικό τετραήμερο, από Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα, θα γίνει επικαιροποίηση των φορτίων και θα οργανωθούν οι περικοπές προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει ανεπηρέαστο και να μην βάλλει σε δοκιμασία τους καταναλωτές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

