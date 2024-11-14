Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 51 μηνών εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ την ημέρα με αναστολή επιβλήθηκε από το δικαστήριο στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατέρα Αντώνιο για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων φιλοξενούμενων στις δομές της οργάνωσης σε Βόλο και Χιο.

Οι δικαστές αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο πατήρ Αντώνιος πρέπει να καταδικαστεί για πέντε από τις συνολικά δεκαεννέα πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Συγκεκριμένα ο ιερέας κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος δύο ανηλίκων οι οποίοι ήταν υπό την προστασία του δράστη, και για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη σε βάρος τριών καθώς φέρεται είτε να γνώριζε, είτε να υπαγόρευε τις κακοποιητικές συμπεριφορές στους εργαζόμενους της Κιβωτού του Κόσμου.

Μετά άκουσμα της απόφασης ο ιδρυτής της Κιβωτού δήλωσε: «Είμαι ο πατήρ Αντώνιος. Είμαι αθώος και παραμένω αθώος. Συνεχίζω των αγώνα μου, ανεβαίνω το Γολγοθά μου, μέχρι την τελική δικαίωση. Σας κοιτώ στα μάτια γιατί μπορώ να σας κοιτάξω».

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στον ιερέα, όπως και στους τέσσερις πρώην εργαζόμενους στις δομές, από τους συνολικά επτά, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για σωματικές βλάβες

Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη του πατέρα Αντώνιου και των τεσσάρων εκ των επτά συνεργατών του για καταγγελλόμενα περιστατικά κακοποίησης που έλαβαν χώρα στις δομές του Βόλου και της Χίου.

Στους τέσσερις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές από 17 έως 40 μηνες.

Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και έχουν υποστηρίξει πως τα παιδιά καθοδηγηθηκαν για να καταγγείλουν όσα τους καταλογίζουν.

