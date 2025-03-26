Ειρ. Αγαπηδάκη για προσωπικό γιατρό: Μέχρι τέλος Ιουνίου θα προστεθούν επιπλέον γιατροί

Η αναπληρώτρια Υπ. Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε στο ΕΡΤNews για τον προσωπικό γιατρό τονίζοντας πως, «μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε καλύψει το σύνολο του πληθυσμού», καθώς θα προστεθούν επιπλέον γιατροί στο σύστημα.

Διευκρίνισε πως ο προσωπικός γιατρός είναι «κάτι σαν το GPS στο σύστημα υγείας, έρχεται να μας καθοδηγήσει».

Η κ. Αγαπηδάκη είπε πως για τον προσωπικό γιατρό, οι πολίτες μπαίνουν και κάνουν την εγγραφή τους και τόνισε πως μέχρι τις 31 Ιουνίου θα μπορέσουν να κάνουν αλλαγές καθώς, προστίθενται νέοι γιατροί στο σύστημα.

Παράλληλα, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις, τόνισε πως υπάρχουν 1.200 συμβεβλημένα κέντρα σε όλη τη χώρα και πρόσθεσε πως «αν το παραπεμπτικό λήξει, έρχεται νέο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.