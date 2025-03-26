Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, καθώς θα ισχύσει η θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Η αλλαγή της ώρας γίνεται σύμφωνα με οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001.

Γιατί αλλάζει η ώρα;

Ήδη από το 1784 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε εκφράσει πως η αλλαγή της ώρας θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πόλεμοι και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια, έφεραν την πρώτη εφαρμογή της αλλαγής της θέσης των δεικτών με την Γερμανία να είναι η πρώτη χώρα που μετακίνησε την ώρα 60 λεπτά μπροστά το 1916. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η Αγγλία, αλλά και οι Η.Π.Α.

Μετά την λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, η τακτική αυτή δεν κρίθηκε απαραίτητη και σταμάτησε. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε ξανά την θερινή ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.