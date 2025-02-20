Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 47χρονος ο οποίος σκότωσε χτες τα ξημερώματα 44χρονη ασθενή με κομμάτι από σπασμένο καθρέπτη, μέσα σε δωμάτιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί, όπου νοσηλευόταν και ο ίδιος.

Ο 47χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Σκαραμαγκά, μετά από τηλεφώνημα διερχόμενης, η οποία τον είδε να περπατάει στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου και συχνά στη μέση του δρόμου, όπου κινδύνευε να τον πατήσουν τα αυτοκίνητα.

Ο δράστης κρατήθηκε όλη τη νύχτα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, υπό την συνεχή φύλαξη δύο αστυνομικών και με εντολή του εισαγγελέα θα οδηγηθεί ενώπιον του, προκειμένου να του ασκήσει ποινική δίωξη και να διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να οδηγηθεί εκ νέου στο ψυχιατρείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος ο οποίος πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική νόσο, είχε μεταφερθεί στο Δαφνί, ύστερα από την άγρια δολοφονία που είχε προβεί, με στυλό και ξύλινο κουτάλι, μιας άλλης γυναίκας ασθενούς στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Ωστόσο, παρά την κατάσταση του βγήκε από τον θάλαμο όπου νοσηλευόταν και πήγε στο θάλαμο της άτυχης 44χρονης, όπου την έσφαξε με τον σπασμένο καθρέπτη, ενώ τραυματίστηκε και ίδιος από τα γυαλιά. Στη συνέχεια βγήκε στο διάδρομο όπου ενημέρωσε τους νοσηλευτές για την αποτρόπαια πράξη του και εξαφανίστηκε, πριν φτάσει η Αστυνομία.

Για το λόγο αυτό, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να ληφθούν καταθέσεις από όλο το αρμόδιο προσωπικό στο Δαφνί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για όσους νοσηλεύονται γιατί διέπραξαν δολοφονία.

Παράλληλα έχει διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα από το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

