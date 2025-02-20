Διευκρινίσεις για το μέτρο της δωρεάν διάθεσης φαρμάκων σε χαμηλοσυνταξιούχους, που θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου, δίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ).

Όπως αναφέρει, η δωρεάν διάθεση φαρμάκων ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι επιλέγουν το φθηνότερο γενόσημο φάρμακο.

Η ανακοίνωση του ΦΣΑ έχει ως εξής:

«Η εξαγγελθείσα δωρεάν διάθεση φαρμάκων στους χαμηλοσυνταξιούχους από 1/3/2025 αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία η λιανική τιμή και η τιμή αποζημίωσης συμπίπτει, πράγμα που συμβαίνει μόνο όταν οι ασφαλισμένοι επιλέγουν το φθηνότερο γενόσημο φάρμακο. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή που θα κληθούν να πληρώσουν αφορά τη διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου φαρμάκου που θα επιλέξουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

