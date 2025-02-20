Με 10.000 σουβλάκια και λουκάνικα ο Δήμος Μετεώρων τσικνίζει στην Καλαμπάκα και όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν γίνει μια μεγάλη ψησταριά. Οι ψησταριές πήραν μπροστά από νωρίς το πρωί για την Τσικνοπέμπτη.

Ο Δήμος Μετεώρων και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπάκας έχουν στήσει ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου, με τον δήμαρχο, Λευτέρη Αβραμόπουλο να απευθύνει κάλεσμα σε όλους να επισκεφτούν τα Μετέωρα και δοκιμάσουν τα ντόπια κρέατα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.