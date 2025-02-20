Λογαριασμός
Μια μεγάλη ψησταριά η Καλαμπάκα - 10.000 σουβλάκια στα κάρβουνα για την Τσικνοπέμπτη

Οι ψησταριές πήραν μπροστά από νωρίς το πρωί στον Δήμο Μετεώρων - Γλέντι στην πλατεία του Δημαρχείου για την Τσικνοπέμπτη

Σουβλάκια

Με 10.000 σουβλάκια και λουκάνικα ο Δήμος Μετεώρων τσικνίζει στην Καλαμπάκα και όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν γίνει μια μεγάλη ψησταριά. Οι ψησταριές πήραν μπροστά από νωρίς το πρωί για την Τσικνοπέμπτη

Ο Δήμος Μετεώρων και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπάκας έχουν στήσει ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου, με τον δήμαρχο, Λευτέρη Αβραμόπουλο να απευθύνει κάλεσμα σε όλους να επισκεφτούν τα Μετέωρα και δοκιμάσουν τα ντόπια κρέατα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

